Moneyfarm: i dati sull'occupazione Usa non risolvono il rebus Fed - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 set - Con l'incremento di 142.000 posti di lavoro registrato in agosto, l'ultimo rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti si e' rivelato lievemente piu' debole del previsto, mentre i dati dei mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso. Si tratta di un altro indicatore che suggerisce un allentamento del mercato del lavoro, mentre la Federal Reserve si prepara al primo taglio dei tassi dai tempi della pandemia. Tuttavia, il rapporto non presenta solo dati negativi: il tasso di disoccupazione e' rimasto piuttosto basso, al 4,2%, in linea con le aspettative, mentre la crescita dei salari si e' confermata solida.

Il report non fornisce chiarimenti significativi alla Fed in termini di tagli dei tassi, rispetto ai quali si discute ancora dell'entita' (25 o 50 punti base), in vista della riunione della prossima settimana. Nel complesso, i dati suggeriscono uno scenario di soft landing, aumentando il rischio che un taglio di 50 punti base sia visto come una reazione eccessiva, anche se un'ulteriore serie di dati piu' deboli del previsto potrebbe essere sufficiente a far pendere l'ago della bilancia verso una riduzione piu' consistente.

* Chief Investment Officer di Moneyfarm "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 06-09-24 17:50:03 (0547) 5 NNNN