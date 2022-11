Mondiali Qatar: Technogym: "allena" 28 su 32 squadre di calcio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - Ventotto delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di calcio in Qatar si allenano con Technogym, azienda italiana attiva nel settore del fitness e del wellness. A partire dalla storica collaborazione che vede Technogym da oltre 10 anni al fianco della nazionale brasiliana, alla piu' recente collaborazione con l'Uruguay, in Qatar i prodotti e le soluzioni digitali saranno presenti anche nelle sedi dei ritiri di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Argentina, Inghilterra, Stati Uniti e molte altre squadre che avranno a disposizione una soluzione completa per l'allenamento. Le soluzioni di allenamento su misura che Technogym ha messo a disposizione dei campioni per l'allenamento cardiovascolare, la forza, la flessibilita' e la riabilitazione, comprendono Skill Line - la linea di attrezzature sviluppata da Technogym per le esigenze specifiche dell'allenamento atletico che include il tapis roulant Skillrun, la Skillbike, il vogatore Skillrow e Skillmill, una soluzione unica per allenare velocita' e potenza allo stesso tempo. Oltre alla Skill Line, la palestra su misura includera' anche le linee Excite e Selection, che includono tutte le attrezzature necessarie per l'allenamento cardio e di resistenza.

