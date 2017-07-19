Mondadori Retail: acquisisce 51% di MA Retail e potenzia la rete

Possibilita' di raggiungere 100% dal 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 nov - Mondadori Retail ha sottoscritto con MA, societa' attiva nel settore retail, un contratto preliminare relativo all'acquisizione di una partecipazione pari al 51% della costituenda MA Retail, titolare di 10 librerie. Lo comunica Mondadori in una nota, indicando che l'operazione avra' effetti dal primo dicembre prossimo e consentira' a Mondadori Retail, a cui fa capo la piu' ampia rete di librerie in Italia con oltre 500 punti vendita, di potenziare ulteriormente il proprio network in gestione diretta. L'acquisizione si inserisce nel percorso di sviluppo della societa' che affianca alla crescita organica un'operazione per linee esterne. Il piano di espansione di Mondadori Retail proseguira' nel corso del 2026 con l'apertura di circa 30 nuovi bookstore tra gestione diretta e franchising. Le 10 librerie acquisite, gia' affiliate alla rete franchising di Mondadori Retail, sono diffuse su tutto il territorio italiano. Gli accordi prevedono inoltre la concessione alla societa' del Gruppo Mondadori di un'opzione di acquisto, che consentirebbe di incrementare dal 2030 la partecipazione complessiva in MA Retail al 100%.

