Monaco: Stubb, Europa deve abbracciare un realismo basato sui valori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - L'Europa deve adottare un nuovo atteggiamento nei confronti della mutata situazione mondiale e abbracciare un "realismo basato sui valori". E' quanto ha detto il presidente finlandese Alexander Stubb intervenendo alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La scelta in questo momento e' piuttosto binaria - ha detto Stubb . Ci sono coloro che sostengono un mondo multipolare, basato sulle transazioni, sugli accordi e sulle sfere di interesse. E poi ci sono coloro che sostengono un mondo multilaterale... noi sosteniamo l'idea di istituzioni, regole, norme e cooperazione internazionali". "Per ragioni demografiche, economiche e geopolitiche - ha aggiunto - sara' il Sud del mondo a decidere il prossimo ordine mondiale. E come possiamo formulare una proposta di valore? quello che intendo dire e' che basiamo la nostra politica estera su un realismo basato sui valori, quindi dobbiamo essere fedeli ai nostri valori diritti umani, diritti fondamentali, democrazia, liberta', stato di diritto ma anche essere realistici: non si possono risolvere questioni commerciali, di conflitto, climatiche o tecnologiche solo con Paesi che condividono la stessa visione".

