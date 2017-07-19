Molise: Regione laboratorio nazionale dei dati agricoli ambientali e forestali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - Firmato il protocollo di intesa tra Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - e Regione Molise nel segno di un nuovo modello di cooperazione istituzionale che punta a rivoluzionare il governo dei dati agricoli, ambientali e forestali, mettendo la tecnologia al servizio della semplificazione amministrativa, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile. Attraverso la condivisione e l'implementazione di nuovi layer cartografici, il progetto consentira' una significativa semplificazione delle istruttorie relative alle domande di aiuto comunitarie, una gestione piu' efficiente degli schedari viticoli e colturali, il miglioramento dei controlli sui pascoli e sulle proprieta' collettive, nonche' il monitoraggio del patrimonio forestale e degli interventi di prevenzione incendi. Un sistema evoluto che permettera' anche una gestione piu' puntuale delle autorizzazioni ambientali e l'individuazione delle aree vulnerabili, rafforzando la tutela del suolo, delle acque e dell'ambiente.

Il programma, finanziato con 4 milioni di euro nel triennio 2025-2027, si inserisce pienamente negli obiettivi del PSR Molise 2014-2022 e del CSR Molise 2023-2027, con un'attenzione particolare alle aree interne e ai territori piu' fragili.

