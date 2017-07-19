Molise: Regione investe sui giovani con agevolazioni per Tpl

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - La Regione Molise lancia una propria piattaforma e introduce un nuovo sistema di agevolazioni, per gli studenti dagli 11 ai 26 anni. Il beneficio riguarda il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma e sostiene gli spostamenti tra il luogo di residenza o domicilio e la sede scolastica, universitaria o formativa.

Per l'anno scolastico 2026/2027 domande entro il 31 ottobre 2026. Calcolo dell'agevolazione in base alle fasce Isee fino agli abbonamenti gratuiti. Novita' importanti nel sempre piu' rinnovato e riammodernato settore del Trasporto Pubblico Locale della Regione Molise. Diritto allo studio, mobilita' sostenibile e accessibilita' totale sono i tre pilastri su cui si fonda la prima sostanziale misura di 'Agevolazioni tariffarie per l'accesso al trasporto pubblico locale su gomma in favore degli studenti di eta' compresa tra 11 e 26 anni' e gratuito per i lavoratori disabili, promossa dalla Regione Molise.

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