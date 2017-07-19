Molise: Regione investe sui giovani con agevolazioni per Tpl -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - La misura e' stata sviluppata sui processi di crescita sociale della sostenibilita' e dell'inclusione, e poggera' sulla piattaforma elettronica regionale 'Ti Muovi' per mezzo della quale i destinatari potranno accedere ai servizi della mobilita' regionale ed extraregionale, acquistando l'abbonamento, ma con successivo rimborso totale o parziale da parte della Regione. Precedenza assoluta per i rimborsi agli studenti con disabilita' certificata (Legge 104/92). Due i requisiti richiesti oltre alle gia' citate fascia di eta' e possesso di un'attestazione Isee in corso di validita': la residenza all'interno del territorio della Regione Molise e l'iscrizione e frequenza attiva di uno dei corsi di studi ammessi.

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