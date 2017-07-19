Molise: Regione consegna scuolabus a 17 Comuni e 3 Van agli Ats

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Nuova linfa per il trasporto regionale sostenibile su gomma, a supporto dei servizi scolastici dei Comuni delle aree interne. La Regione Molise ha consegnato oggi 17 scuolabus e 3 van rispettivamente ad altrettanti Comuni e alle tre aree di Ambito Territoriale sociale: Alto Molise, Centro Molise, Basso Molise. I mezzi sono stati assegnati in usufrutto gratuito alle amministrazioni di riferimento presso il Centro Funzionale della Protezione Civile Molise, in contrada Selva del Campo, a Campochiaro. 'Un nuovo investimento con mezzi moderni e sicuri, destinato ai nostri comuni delle aree interne e urbane, presto la fornitura anche agli altri comuni in graduatoria, in piu' tre van per le attivita' degli Ambiti territoriali sociali: cosi' la Regione da' risposte al territorio, utilizzando i fondi europei in maniera intelligente. Diamo un supporto concreto ai sindaci per superare le difficolta' nell'utilizzare risorse proprie per l'acquisto di mezzi che hanno un costo rilevante', cosi' il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti.

com-Dca.

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