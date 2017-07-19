Molise: Regione approva gli indirizzi operativiTirocini estivi di orientamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - La Regione Molise ha approvato gli indirizzi operativi per i tirocini estivi di orientamento, previsti dalla legge regionale n. 13 del 2013 ma rimasti, per anni, privi di una disciplina applicativa aggiornata e uniforme. Il provvedimento si rivolge a studentesse e studenti iscritti a percorsi scolastici, formativi o universitari, offrendo loro la possibilita' di avvicinarsi al mondo del lavoro durante la sospensione estiva delle attivita' didattiche attraverso un percorso strutturato, con progetto formativo individuale, tutor di riferimento, monitoraggio e attestazione finale. A beneficiarne saranno anche le imprese - commerciali, turistiche, artigiane, del terziario - che potranno accogliere giovani collaboratrici e collaboratori entro un quadro finalmente chiaro, garantendo alle attivita' produttive del territorio un supporto qualificato nelle settimane di maggiore intensita' operativa.

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