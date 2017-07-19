Molise: Regione approva gli indirizzi operativiTirocini estivi di orientamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - 'Per troppo tempo - dichiara l'Assessore regionale al Lavoro Gianluca Cefaratti - i tirocini estivi hanno vissuto nell'ambiguita': chi li svolgeva non aveva tutele, chi li proponeva non aveva certezze. Con questo provvedimento diamo finalmente forma a uno strumento che esiste nella nostra legislazione da oltre dieci anni ma che non aveva mai trovato piena attuazione. Non e' un'operazione burocratica: e' una scelta di civilta' verso i giovani molisani, che meritano di fare le prime esperienze di lavoro con dignita', sicurezza e con garanzie. E insieme e' un segnale concreto alle nostre imprese, soprattutto quelle legate al turismo e al commercio stagionale: il territorio ha bisogno di loro, e noi siamo al loro fianco con strumenti che funzionano'.

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