Molise: pubblicato l'avviso pubblico 'Turismo e' Cultura 2026'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - La Regione Molise ha pubblicato l'avviso pubblico 'Turismo e' Cultura 2026', uno strumento attraverso il quale intende sostenere eventi e manifestazioni capaci di valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico e identitario del territorio regionale, rafforzandone al tempo stesso l'attrattivita' turistica.

L'avviso mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1.120.000 euro, di cui 1.020.000 euro destinati a iniziative da concludersi entro il 31 dicembre 2026 e 100.000 euro riservati a progetti con termine entro il 30 giugno 2027. Le domande potranno essere presentate entro le ore 23,59 del 27 luglio 2026. 'Con questo Avviso - dichiara il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti - confermiamo la volonta' della Regione di investire nella cultura e nel turismo come leve strategiche per la crescita del nostro territorio. Valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del Molise significa rafforzarne l'identita', promuoverne le eccellenze e creare nuove opportunita' di sviluppo economico e sociale per le comunita' locali'.

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