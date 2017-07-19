Molise: pubblicato l'avviso pubblico 'Turismo e' Cultura 2026' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Ogni manifestazione di qualita' - prosegue Roberti - rappresenta un'occasione per far conoscere il Molise, attrarre visitatori e sostenere l'economia dei nostri borghi. Gli eventi generano ricadute concrete sull'intera filiera turistica e produttiva, coinvolgendo strutture ricettive, attivita' commerciali, ristorazione, imprese, associazioni e operatori culturali. E' una visione di sviluppo che mette al centro il territorio e le persone'. 'Vogliamo costruire una programmazione sempre piu' qualificata e distribuita durante tutto l'anno - aggiunge il Presidente - capace di rendere il Molise una destinazione attrattiva non solo per le sue bellezze paesaggistiche e culturali, ma anche per la qualita' degli eventi che ospita. La collaborazione tra Regione, enti locali, associazioni e operatori rappresenta un valore fondamentale per raggiungere questo obiettivo'.

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