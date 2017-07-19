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            Molise: proroga termini fabbisogno completamento ricostruzione post sisma 2018

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Il Presidente della giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, in qualita' di Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, ha disposto la proroga dei termini previsti dall'Avviso Pubblico ricognitivo 2026 del fabbisogno finanziario necessario per il completamento dell'iter della ricostruzione privata - prime abitazioni, approvato con Decreto n. 48 del 13 luglio 2026. Pertanto, il termine per la presentazione delle candidature e' stato prorogato fino al 25 settembre 2026. Contestualmente, e' stato prorogato al 10 settembre 2026 il termine per la richiesta delle credenziali di accesso alla piattaforma 'Scheda parametrica'.

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            (RADIOCOR) 06-09-26 12:44:25 (0237)PA 5 NNNN

              


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