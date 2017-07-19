Molise: proroga termini fabbisogno completamento ricostruzione post sisma 2018 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Accogliendo le istanze provenienti dal territorio, la Struttura Commissariale molisana ha ritenuto opportuno concedere una proroga dei termini, con l'obiettivo di garantire la piu' ampia partecipazione possibile all'Avviso e consentire a tutti gli aventi diritto di accedere alle opportunita' previste per il completamento della ricostruzione privata relativamente alle prime abitazioni. Restano invariati tutti gli altri requisiti, le modalita' operative e la documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico ricognitivo 2026, finalizzato alla definizione del fabbisogno finanziario necessario per il completamento dell'iter della ricostruzione privata delle prime abitazioni e alla conseguente programmazione delle risorse disponibili.

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