Molise: presentato bando per sostegno e accompagnamento a start up innovative

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Molise Andrea Di Lucente ha presentato agli organi di informazione l'avviso pubblico per il sostegno e l'accompagnamento alle start up innovative.

Il nuovo bando, che attua la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione, mette a disposizione una dotazione finanziaria di 4,5 milioni di euro con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione. Le risorse sono destinate sia a start up innovative ad alta intensita' di conoscenza gia' costituite, sia a persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa innovativa. 'Non si tratta soltanto di un intervento economico - ha dichiarato l'assessore Di Lucente - ma di una scelta strategica: investire nel talento e nelle competenze, sostenendo la capacita' di trasformare idee ad alto contenuto tecnologico in impresa, sviluppo e occupazione. Vogliamo trattenere i nostri giovani, attrarre professionalita' qualificate e rafforzare il legame tra ricerca, universita' e sistema produttivo'.

