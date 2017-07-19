Molise: popolazione in calo con 814 residenti (-0,5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Molise, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 814 residenti, in calo rispetto al 2023 (-1.410 individui; -0,5%). Sono i dati forniti da Istat.

Circa i tre quarti della popolazione vivono nella provincia di Campobasso (72,6%). Gli stranieri censiti sono 14.431 (+1.200 rispetto al 2023), il 5,0% della popolazione regionale. Provengono da 133 Paesi, prevalentemente da Romania (19,5%), Marocco (9,6%) e Nigeria (5,2%). La diminuzione rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale, di quello migratorio interno e dell'aggiustamento statistico, cui si contrappone in modo insufficiente il valore positivo del saldo migratorio con l'estero.

com-Dca.

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