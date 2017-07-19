Molise: online la nuova piattaforma digitale Sistema Informativo Lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Regione Molise presenta ufficialmente il nuovo Sistema Informativo Lavoro (SIL Molise), la piattaforma digitale che riunisce in un unico ambiente tutti i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro regionali, rappresentando un importante passo avanti nel percorso di innovazione e trasformazione digitale dell'amministrazione regionale.

Realizzato nell'ambito del progetto 'Nuovo SIL Molise', il sistema nasce con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi del lavoro, migliorare l'incontro tra domanda e offerta e garantire una gestione uniforme, trasparente e tracciabile dei processi legati all'occupazione sul territorio regionale. La nuova piattaforma e' rivolta a cittadini, imprese, professionisti, Centri per l'Impiego e operatori accreditati, offrendo un punto di accesso unico e integrato ai servizi regionali del lavoro, disponibile online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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