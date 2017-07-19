Molise: online la nuova piattaforma digitale Sistema Informativo Lavoro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Tra gli elementi distintivi del nuovo SIL figurano la digitalizzazione dei processi di gestione della domanda e dell'offerta di lavoro, l'interoperabilita' con i sistemi regionali e ministeriali, la centralizzazione dei servizi per l'impiego in un'unica infrastruttura digitale e la piena conformita' alle direttive nazionali in materia di autenticazione tramite SPID e Carta d'Identita' Elettronica (CIE). Per le imprese, il SIL rappresenta uno strumento innovativo che consente di pubblicare offerte di lavoro attraverso procedure uniformi e semplificate, facilitando le attivita' di ricerca e selezione del personale. Per i Centri per l'Impiego, invece, la piattaforma garantisce processi standardizzati, una maggiore integrazione operativa e una piu' efficace gestione delle informazioni, contribuendo a migliorare la qualita' dei servizi erogati.

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