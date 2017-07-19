Molise: in vendita sede rappresentanza Bruxelles al prezzo di partenza 1,6 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - La Regione Molise ha intenzione di vendere la sede di rappresentanza a Bruxelles in Rue de Toulouse e contestualmente ha approvato lo schema di Avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse. Il prezzo indicativo base dell'immobile, con una superficie complessiva lorda di 750 mq, e' fissato a 1,6 milioni di euro. 'In caso di reperimento di soggetti interessati - si legge nella delibera di Giunta - si procedera', nell'ordine, alla redazione di perizia di stima aggiornata dell'immobile, all'inserimento di quest'ultimo nel Piano delle alienazioni immobiliari, e alla pubblicazione del relativo bando di vendita avvisando opportunamente gli interessati che hanno manifestato interesse all'acquisto'.

