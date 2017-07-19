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            Molise: fondo regionale per sostenere le edicole nei piccoli Comuni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato all'unanimita' l'emendamento presentato dall'assessore regionale Andrea Di Lucente, con il quale viene istituito il Fondo regionale per la valorizzazione delle edicole quali presidi di informazione, cultura e servizi nei comuni del Molise. La norma prevede in via transitoria e sperimentale, per un periodo non inferiore a due anni, uno stanziamento annuale di 150mila euro destinato al sostegno dei costi di distribuzione delle attivita' di vendita di quotidiani e periodici. Il fondo potra' sostenere sia le edicole gia' operative sia eventuali nuove aperture, con l'obiettivo di contrastare il rischio di desertificazione commerciale nei territori piu' piccoli e nelle aree interne della regione.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 16-05-26 14:09:25 (0331)PA 5 NNNN

              


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