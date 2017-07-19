Molise: fondo regionale per sostenere le edicole nei piccoli Comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Il fondo potra' sostenere sia le edicole gia' operative sia eventuali nuove aperture, con l'obiettivo di contrastare il rischio di desertificazione commerciale nei territori piu' piccoli e nelle aree interne della regione.L'iniziativa nasce da un percorso di confronto avviato alcuni mesi fa in Prefettura a Campobasso, alla presenza del prefetto, di Assostampa Molise, dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, di rappresentanti degli edicolanti e del distributore locale. A quel primo tavolo istituzionale sono seguite ulteriori interlocuzioni che hanno consentito di individuare una soluzione concreta e condivisa per affrontare le difficolta' legate ai costi di distribuzione della stampa nei piccoli centri.

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