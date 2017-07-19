Molise: firmate concessioni finanziamento 8 mln per 46 nuove start up agricole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ott - Sono state firmate le concessioni di finanziamento relative al 'Pacchetto Giovani - Edizione 2025', nell'ambito del CSR Molise 2023-2027. Il provvedimento rappresenta un passaggio concreto nell'attuazione delle politiche regionali a sostegno del ricambio generazionale e della modernizzazione del comparto agricolo molisano. 'Pacchetto Giovani' integra due interventi del CSR Molise 2023-2027: SRE01 'Insediamento giovani agricoltori', che prevede un premio per il primo insediamento, e SRD02 'Investimenti produttivi agricoli per l'ambiente, clima e benessere animale', finalizzato a sostenere gli investimenti previsti nei piani aziendali dei giovani beneficiari.

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