Molise: domande in scadenza per ristrutturare e riconvertire vigneti 2026-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Ultimi giorni per presentare domanda relativa al bando PSP PAC 2023-2027 Intervento settoriale Ristrutturazione e Riconversione Vigneti 2026-2027. L'Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise ricorda la scadenza 14 aprile. Il bando e' volto a sostenere la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con l'obiettivo di aumentare la competitivita' dei produttori vitivinicoli attraverso il rinnovamento degli impianti viticoli, adattandoli alle esigenze di mercato e rendendoli piu' efficienti dal punto di vista agronomico ed economico. La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento settoriale, riferita all'annualita' 2026/2027, ammonta a 975.263 euro comprensiva delle risorse necessarie a soddisfare i fabbisogni derivanti dalle domande di saldo delle precedenti campagne.

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