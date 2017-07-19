Molise: domande in scadenza per ristrutturare e riconvertire vigneti 2026-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Le azioni che andra' a finanziare l'intervento riguardano la riconversione varietale mediante il reimpianto con varieta' di maggior pregio enologico o commerciale, la ristrutturazione con una diversa collocazione del vigneto in posizioni piu' favorevoli oppure con modifica del sistema di allevamento. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, adatti alla meccanizzazione parziale o totale e seguire i principi della viticoltura sostenibile. Possono accedere gli imprenditori agricoli definiti dall'articolo 2135 del Codice civile, singoli e associati, in possesso di partita IVA e iscritti alla CCIAA con codice ATECO 01, le Organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti, le Cooperative agricole e sociali agricole, le Societa' agricole di persone o di capitali, altri soggetti iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA con attivita' connesse all'attivita' agricola ed in possesso della relativa Partita IVA.

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