Molise: con bando agriturismo 10 milioni a disposizione del territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Un nuovo impulso alla crescita delle aziende agricole molisane attraverso innovazione, diversificazione e valorizzazione del territorio. E' questo l'obiettivo del bando SRD03, presentato dall'assessore alle Politiche Agricole della Regione Molise Salvatore Micone, che mette a disposizione delle imprese una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per sostenere investimenti finalizzati allo sviluppo di attivita' non agricole. 'Con il bando SRD03 diamo una risposta concreta a un'attesa del mondo agricolo molisano - ha dichiarato l'assessore Micone - L'ultimo intervento dedicato alla diversificazione delle aziende agricole risaliva al 2018: oggi, dopo sette anni, riportiamo al centro dell'azione regionale una misura strategica per accompagnare le imprese verso nuovi percorsi di crescita, innovazione e competitivita''. Il nuovo intervento rappresenta un'opportunita' per le aziende agricole che intendono ampliare la propria offerta e rafforzare il proprio ruolo all'interno delle comunita' rurali, attraverso attivita' come agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche e servizi turistico-ricreativi.

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