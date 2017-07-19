Molise: con bando agriturismo 10 milioni a disposizione del territorio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'L'agricoltura molisana - ha sottolineato Micone - e' molto piu' di un settore produttivo: e' identita', presidio del territorio, tutela dell'ambiente e motore di sviluppo economico e sociale. Con questa misura vogliamo sostenere imprese capaci di guardare al futuro, valorizzando le proprie risorse e trasformando le peculiarita' del territorio in nuove opportunita''. La diversificazione diventa cosi' uno strumento fondamentale per rendere le aziende piu' forti e resilienti, creando nuove fonti di reddito, occupazione e servizi per le aree rurali. 'Investire nella multifunzionalita' agricola significa costruire un modello piu' moderno e competitivo - ha aggiunto l'Assessore - capace di unire produzione, turismo, sostenibilita' e innovazione.

Vogliamo favorire progetti che valorizzino le produzioni locali, il patrimonio ambientale e le tradizioni del Molise, rafforzando il legame tra imprese e comunita''.

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