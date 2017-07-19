Molise: boom di domande all'apertura della piattaforma su avviso Impatto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - E' partita con numeri estremamente significativi la fase operativa dell'avviso 'IMPATTO', la misura promossa da Regione Molise e Finmolise, per sostenere gli investimenti delle imprese attraverso finanziamenti a tasso zero. Dopo pochi minuti le richieste protocollate avevano gia' raggiunto 10,5 milioni di euro. L'avviso IMPATTO e' stato costruito dalla Regione Molise e da Finmolise con una finalita' precisa: agevolare l'accesso al credito e sostenere progetti di investimento reali, destinati alla crescita, all'innovazione e al rafforzamento della competitivita' delle aziende molisane.

'Il risultato registrato rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto costituisce un segnale estremamente positivo per l'intero Molise', dichiarano il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e l'assessore regionale Gianluca Cefaratti.

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