Molise: boom di domande all'apertura della piattaforma su avviso Impatto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'In pochissimi minuti abbiamo registrato un volume di richieste molto importante. Dietro questi numeri ci sono imprese, imprenditori e progetti di investimento. E' questo l'aspetto che riteniamo piu' significativo: significa che nel nostro territorio esiste ancora una forte volonta' di fare impresa, di programmare il futuro e di investire. Le aziende credono nelle proprie possibilita' e, soprattutto, credono nelle opportunita' che il Molise puo' offrire. Come Regione abbiamo il dovere di sostenere questa fiducia attraverso strumenti concreti ed efficaci', hanno aggiunto il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti e l'assessore regionale Gianluca Cefaratti.

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