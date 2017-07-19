Molise: avviso STEP da 43,8 milioni per il sistema produttivo regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Oltre 43,8 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese e accompagnare il sistema produttivo regionale nei settori delle tecnologie strategiche, dell'innovazione e della transizione verde e digitale. E' stato presentato l'avviso pubblico 'STEP Molise - Strategic Technologies for Europe Platform', nell'ambito del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027.

L'avviso dispone di una dotazione complessiva pari a 43.829.725,80 euro e interviene su due direttrici: 25.699.725,80 euro sono destinati alle tecnologie deep tech, digitali e alle biotecnologie; 18.130.000 euro alle tecnologie pulite. Tra gli ambiti interessati figurano semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, connettivita' avanzata, biotecnologie, economia circolare, riciclo, materiali sostenibili, energie rinnovabili, efficienza energetica, reti intelligenti e decarbonizzazione dei processi.

com-Dca.

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