Molise: avviso STEP da 43,8 milioni per il sistema produttivo regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - Potranno accedere alla misura PMI e grandi imprese, sia singolarmente sia attraverso raggruppamenti e aggregazioni stabili. Gli investimenti ammissibili riguardano, tra l'altro, macchinari, impianti e nuove attrezzature, brevetti, licenze e know-how, oltre ad attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le attivita' dovranno essere realizzate in Molise, fatte salve le fasi di ricerca e sviluppo che richiedano infrastrutture non disponibili sul territorio. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto. Per gli investimenti produttivi l'intensita' dell'aiuto puo' raggiungere il 60% per micro e piccole imprese, il 50% per le medie e il 40% per le grandi imprese. Per la ricerca industriale le percentuali possono arrivare rispettivamente all'80%, 75% e 65%. Il contributo massimo concedibile varia in funzione della tipologia di beneficiario e dell'investimento e puo' raggiungere gli 8 milioni di euro.

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