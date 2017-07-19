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            Molise: arrivano 1,2 milioni per aiutare famiglie a comprare i libri di testo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - In arrivo quasi 1,2 milioni di euro per le famiglie molisane nelle spese per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. E' la misura annunciata dalla Regione Molise, che ha annunciato in una nota di aver stanziato per l'anno scolastico 2026/2027 1.179.760,91 euro.

            Il contributo e' riconosciuto in base all'Isee del nucleo familiare e all'anno scolastico frequentato dallo studente.

            Il contributo e' rivolto agli studenti residenti in Molise, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado del sistema nazionale di istruzione e appartenenti a un nucleo familiare con Isee in corso di validita' non superiore a 15.748,78 euro. La misura non riguarda gli alunni della scuola primaria, per i quali e' previsto il diverso sistema delle cedole librarie.

            com-Vec.

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            (RADIOCOR) 27-09-26 11:02:09 (0179)PA 5 NNNN

              


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