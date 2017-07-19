Molise: arrivano 1,2 milioni per aiutare famiglie a comprare i libri di testo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Per i nuclei nella prima fascia Isee - da 0 a 10.632,94 euro - e' previsto un contributo di 300 euro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado e di 250 euro per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. Per quelli nella seconda fascia - da 10.632,95 a 13.800 euro - e' previsto un sostegno di 240 euro per la prima categoria e di 190 euro per la seconda. Per i nuclei in terza fascia - da 13.800,01 a 15.748,78 euro - sono previsti rispettivamente aiuti di 180 e 130 euro.

Qualora il numero delle domande ammesse determini una richiesta superiore alle risorse disponibili, gli importi potranno essere rideterminati. Sara' assicurata priorita' agli studenti appartenenti alla prima fascia Isee, seguiti da quelli collocati nella seconda e nella terza fascia. La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di residenza dello studente.

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