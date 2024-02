Moda: Zoppas (Ice), +4,2% export nel 2023, saldo commerciale a 40 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - Nel 2023 il settore della moda italiana ha registrato, secondo i dati di preconsuntivo, un incremento del 4,2% delle esportazioni con un saldo commerciale import-export pari a 40 miliardi di euro. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Milano Fashion Week 2024-2025 Women's Collection. "Il fashion e' uno de principali asset del Made in Italy", ha aggiunto Zoppas, indicando che il settore e' cresciuto "grazie a una particolare dinamica nella profumeria a cui si aggiunge il buon andamento di settori 'core' come il tessile-abbigliamento-pelle, che ha registrato una crescita di fatturato del 2,6%". I principali Paesi di destinazione del fashion Made in Italy si confermano Francia, con vendite pari a 5,8 miliardi nei primi 8 mesi 2023, Germania a 3,9 miliardi e Stati Uniti a 3,6 miliardi. Le crescite piu' significative si sono registrate in Francia e Giappone, entrambe cresciute del 16%. "Risultati positivi ottenuti in un contesto non semplice segnato dal rallentamento di alcuni mercati come la Germania - osserva Zoppas - e dagli effetti dovuti ai conflitti e alle tensioni geopolitiche in corso".

Questi risultati sono anche "frutto della collaborazione come quella tra l'Agenzia Ice e la Camera Nazionale della Moda Italiana. Una collaborazione ormai storica che si rinnova alla prossima Milano Fashion Week con l'invito a partecipare a 100 buyer internazionali selezionati dall'Agenzia Ice".

