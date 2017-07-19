Moda: Urso, predisposti interventi contro fast-fashion, il 18/11 incontro per Piano 5.0

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 nov - Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha promesso intervento a sostegno del sistema moda. A PambiancoNews ha detto: 'siamo consapevoli delle sfide attuali, che potrebbero mettere a rischio la competitivita' dell'intera catena del valore, minacciata da fenomeni come l'ultra fast fashion, che immette sul mercato milioni di capi a basso costo e di breve durata. Per rispondere con efficacia, abbiamo predisposto un insieme di interventi, sviluppato con le associazioni del sistema moda, che sara' a breve sottoposto all'esame del Parlamento'. Il ministro, in particolare ha parlato dell'estensione del principio di responsabilita' estesa del produttore (Epr) anche a chi opera fuori dall'Unione europea, ma commercializza in Italia prodotti tessili e calzature. Ha inoltre ricordato che il Governo ha gia' stanziato 250 milioni di euro per il settore e il nuovo Piano 'Transizione 5.0', da quattro miliardi di euro, che introduce l'iperammortamento e sara' finanziato con risorse nazionali, senza i vincoli del Green Deal. Il ministro ha poi annunciato un incontro il 18 novembre con le principali associazioni d'impresa per discutere il rifinanziamento del Piano 5.0 e nuove misure per le Pmi, i contratti di sviluppo e un credito d'imposta per la progettazione artistica.

