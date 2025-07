Moda: Urso, piano Italia per consolidare la filiera delle Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - "Il Piano Italia Moda risponde all'esigenza di consolidare la filiera delle Pmi e degli artigiani, priorita' strategica per il Made in Italy". E' quanto avrebbe dichiarato, secondo quanto si apprende, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo Moda in corso al Mimit, illustrando le misure tese, da un lato, alla salvaguardia e al sostegno della transizione del settore, dall'altro, a favorirne la crescita. "Il Piano - ha aggiunto Urso - e' il frutto di un percorso di ascolto con tutte le rappresentanze del comparto, nella convinzione che occorra sostenere la crescita e l'aggregazione per rafforzarne competitivita', coesione e continuita'".

