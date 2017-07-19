Dati
            Notizie Radiocor

            Moda: Tadini (Assopellettieri), legalita' passa dal giusto prezzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 set - La legalita' nel mondo della moda passa dal giusto prezzo. E' il messaggio che arriva da Roberto Tadini, Associazione Italiana Pellicceria, nel corso della tavola rotonda organizzata da Confindustria accessori moda nei padiglioni di Lineapelle.

            "Le nostre aziende sono pronte. I protocolli sono volti ad evitare che aziende meno virtuose possano far uso a scorciatoie. Certo, tutti dobbiamo essere consci, non solo i grandi brand, del fatto che pagando il giusto prezzo evitiamo il rischio. La giusta retribuzione a tutti i livelli evita lo sfruttamento", ha detto Tadini. Ribadendo che "operare nella legalita' necessario per creare un clima di fiducia, da parte dei clienti e dei fornitori".

            ami

            ami

(RADIOCOR) 24-09-25 14:38:14 (0357) 5 NNNN

              


