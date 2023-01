Moda: sindacati, servono incentivi per reshoring e riduzione del cuneo fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Piu' investimenti, incentivi per il reshoring e riduzione del cuneo fiscale. Sono tra le richieste dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil che hanno partecipato questa mattina alla riunione del tavolo della moda, presieduta dal ministro Adolfo Urso a Palazzo Piacentini. 'Il sistema della Moda in Italia e' costituito da quasi 66mila aziende, occupa circa 600mila addetti e ha un fatturato di quasi 100 miliardi di euro. Come organizzazioni sindacali, tra le altre cose, abbiamo chiesto: l'applicazione delle norme a tutela della prevenzione e sicurezza sul lavoro; una ulteriore riduzione del cuneo fiscale, perche' aumenti il netto in busta paga di chi lavora; politiche contro la concorrenza sleale e i fenomeni di dumping contrattuale; il rafforzamento delle politiche di reshoring, affinche' le aziende italiane riportino all'interno del perimetro nazionale le loro produzioni tuttora all'estero; la necessita' di risorse certe a favore della formazione tecnica e professionale, utilizzando al meglio quanto disponibile nel Fondo nuove vompetenze e nei fondi interprofessionali; il sostegno a favore dei processi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro', spiegano i segretari nazionali dei tre sindacati e i rappresentanti confederali, rispettivamente Sonia Paoloni ed Ugo Cherubini della Filctem Cgil nazionale e Silvia Spera della Cgil, Raffaele Salvatoni con Erminio Sciore della Femca Cisl nazionale e Giorgio Graziani della Cisl confederale, Daniela Piras e Benedetta Missaglia rispettivamente segretarie generale e nazionale Uiltec, Giovanni D'Anna della Uil confederale. 'Sono necessarie - aggiungono - politiche di incentivi vincolate a obiettivi per il rispetto della legalita', per l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali".

