Moda: sindacati, non solo ammortizzatori sociali, servono politiche attive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - 'Come sindacato abbiamo il dovere di tenere la guardia alta rispetto alla crisi che vive il complesso settore del 'Made in Italy', per rispondere alle esigenze di tutela di una produzione di qualita' e, soprattutto, della piena e buona occupazione.

Proprio i dati relativi ai livelli occupazionali, produttivi e del ricorso alla Cassa integrazione sono sconfortanti e rivelano il peggiorato stato di crisi. Le organizzazioni sindacali hanno gia' contribuito a presentare richieste specifiche, sapendo che occorre prima di tutto attivare politiche attive e di sostegno, agendo con la massima attenzione per le crisi aziendali in atto, per l'innalzamento delle richieste di cassa integrazione e per il rialzo dei costi energetici che si stanno manifestando nei vari distretti del settore'. Cosi' Filctem Cigl, Femca Cisl, Uiltec Uil al termine della quinta riunione del tavolo della moda, tenutasi oggi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

