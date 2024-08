Moda: sindacati, non solo ammortizzatori sociali, servono politiche attive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - Per i sindacati 'e' necessaria una seria progettazione di politiche industriali che sappia rilanciare l'intera filiera. Riteniamo inoltre che sia giunto il momento di rinnovare i contratti collettivi nazionali ancora aperti, al fine di tutelare il potere d'acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati'. Inoltre, proseguono, 'al Governo abbiamo chiesto e continueremo a chiedere: ulteriori agevolazioni per la crescita delle imprese dal punto di vista dimensionale; soluzioni utili a far rientrare quelle imprese che hanno delocalizzato all'estero; applicazione delle piu' moderne tecnologie, utili a certificare il prodotto di settore e la buona e sicura occupazione; acquisizione per i lavoratori delle idonee abilita' per svolgere mansioni diverse o per migliorare quelle gia' utilizzate; sviluppo delle reti informative condivise; promozione della riconversione green delle filiere e sviluppo di piattaforme nazionali per il riciclo, riuso e smaltimento dei prodotti tessili; agevolazioni nell'acquisto di prodotti sostenibili'. E queste scelte di 'politica industriale devono essere incentivate dalle prossime determinazioni legislative e avere adeguate coperture attraverso le opportune indicazioni nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza e nell'approvazione conseguente del Bilancio dello Stato. A tali misure va accompagnato un deciso contrasto all'illegalita' di utilizzo di manodopera e alla contraffazione', aggiungono Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, concludendo che 'solo in questa prospettiva possono trovare attuazione concreta le proposte e le iniziative utili alla crescita produttiva del Paese e dei correlati livelli occupazionali. Siamo convinti che sia possibile farlo realizzando la corretta sinergia nel rapporto tra sindacati, imprese ed istituzioni. In tale chiave occorrera' anche fare sistema tra i fondi disponibili per garantire un'equa ripartizione delle risorse a tutti i livelli del settore in questione. Solo seguendo tale logica si puo' dare un senso ai lavori che coinvolgono questo tavolo'.

