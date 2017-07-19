Moda: Mimit, 100 milioni per rilancio filiera, per Urso 'risposta concreta' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Nel dettaglio, i piani di sviluppo per la Moda potranno includere investimenti produttivi per la creazione, l'ampliamento, la riconversione o la ristrutturazione di unita' produttive, affiancati da progetti di innovazione di processo e organizzativa fino al 40% dell'investimento e piani di formazione del personale fino al 20%. Il decreto permette inoltre di agevolare, per i programmi di investimento produttivo con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. L'impianto del decreto garantisce inoltre un'attenzione specifica al tessuto delle micro e piccole imprese, a cui e' riservato il 25% delle risorse complessive, e al riequilibrio territoriale, destinando il 40% dello stanziamento (pari a 40 milioni) alle regioni del Mezzogiorno. I termini e le modalita' per la trasmissione telematica delle istanze saranno definiti con un successivo provvedimento della direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero delle Imprese.

bab

(RADIOCOR) 10-09-26 10:37:38 (0208) 5 NNNN