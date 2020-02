Moda: Mediobanca R&S, primato fatturato europeo rimane alla Francia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - Al primo posto per dimensioni tra i colossi europei c'e' sempre Lvmh (46,8 mld). Molto distanti Inditex che controlla Zara (26,1 mld), la tedesca Adidas (21,9 mld), la svedese H&M (20,5 mld) e proprio EssilorLuxottica (16,2 mld). Prima tra gli italiani Prada (3,1 mld), al quattordicesimo posto in classifica. In generale, i big 14 italiani crescono a un ritmo annuo medio inferiore (+0,9% rispetto al +8,2% dei competitor stranieri) e sono meno redditizi (ebit margin: 9,0%, vs 16,1%). Ciononostante hanno una capitalizzazione maggiore (leverage ratio: 20,6% vs 26,9%) e sono piu' 'liquidi' (rapporto tra disponibilita' e debiti finanziari: 168,0%, vs 95,2%).

