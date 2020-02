Moda: Mediobanca R&S, Asos e Moncler le lepri del periodo 2014-2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano 13 gen- Secondo Mediobanca R&S nel settore europeo della moda la graduatoria per crescita media annua delle vendite nel 2014-2018 vede in testa la britannica Asos (+25,5%), seguita dall'italiana Moncler (+19,6%), dalla francese Smcp (+18,9%) e dalla danese Pandora (+17,6%). E' quanto emerge dallo studio di Mediobanca R&S sul settore, che ha preso in considerazione un campione di 173 societa' che nel 2018 hanno fatturato oltre 100 milioni. A livello continentale, nello stesso periodo i ricavi sono cresciuti mediamente del 7,5%, una performance migliore rispetto al +3,1% dei colossi del manifatturiero. Il 2018 e' stato un anno positivo anche sotto il profilo dell'occupazione, con 190.000 nuove assunzioni (+20%). A distinguersi sono soprattutto i gruppi spagnoli (47.000 nuovi addetti, +37,8%, dovuti per la maggior parte a Inditex), seguiti da quelli francesi (+43.000, +13,1%). I colossi italiani hanno creato, invece, 11.200 nuovi posti di lavoro (+11%). Anche a livello europeo le societa' quotate (27 su 46) hanno un impatto decisivo sul settore: determinano l'83,3% del fatturato aggregato, sono piu' redditizie (ebit margin 16,7% vs l'11%) e crescono piu' velocemente (+39,7% vs +6,4% nel 2014-2018).

