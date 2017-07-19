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            Moda: Julien Dossena lascia la direzione creativa di Paco Rabanne

            Olivier Rousteing possibile successore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - Julien Dossena, direttore creativo di Paco Rabanne da oltre tredici anni, lascia il marchio. Lo ha annunciato la maison di lusso spagnola appartenente al gruppo Puig. Dossena aveva assunto la guida creativa del marchio nel 2013, dopo l'uscita della stilista tedesca Lydia Maurer. 'Con una visione unica, ha ridefinito la Maison per una nuova generazione, onorandone l'eredita' radicale e aprendo al contempo nuove strade di espressione, desiderabilita' e innovazione', ha scritto la societa' su Instagram. 'Desidero ringraziare la famiglia Puig e il gruppo per la fiducia accordatami e per aver sostenuto la mia visione per tredici anni', ha dichiarato a sua volta lo stilista francese in un comunicato. Diversi nomi circolano gia' come possibili successori, tra cui quello del francese Olivier Rousteing, che ha guidato la direzione creativa di Balmain per quasi quindici anni.

            Lab-red

            (RADIOCOR) 24-06-26 17:26:55 (0524) 5 NNNN

              


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