Moda: il 23-24 ottobre la 4a edizione del Venice Sustainable Fashion Forum

Favaretto Rubelli, 2/3 imprese ha osservatorio Co2 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 ott - "Oggi il Venice Sustainable Fashion Forum in programma a Venezia tra il 23 e il 24 ottobre e' diventato un appuntamento chiave per il settore. Alla Fondazione Cini di Venezia in questi 2 giorni saranno presenti tutti i grandi brand come pure i rappresentati dell'intera filiera della moda italiana. Una filiera che ha fatto molto per il tema della sostenibilita' e che ha visto negli anni una crescita dell'attenzione forte a questo tema: Oggi circa i due terzi delle nostre imprese mostra di avere un osservatorio sulla produzione di Co2, una governance della sostenibilita' e cosi' via".

Cosi' il vice presidente del Gruppo Sistema Moda di Confindustria Veneto Est Andrea Favaretto Rubelli in occasione della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Venice Sustainable Fashion Forum 2025 appena conclusa nella sede di Confindustria Moda a Milano.

"Siamo i primi della classe in Europa e nel mondo ma anche qui qualche problema c'e' - ha aggiunto Favaretto Rubelli. - Uno di questi e' il tema degli investimenti, necessari per fare fronte alla competizione globale e garantire gli standard qualitativi e di sostenibilita' del Made in Italy ma difficili in una congiuntura negativa come quella che viviamo. Per questo avremmo bisogno di un intervento concreto e facilmente fruibile da parte del Governo in questo senso. A Venezia, citta' fragile ma resiliente, porteremo un confronto con tutta la filiera e con le istituzioni che punta a sviluppare strumenti condivisi per lo sviluppo futuro del settore".

Col-ric

