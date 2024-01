Moda: giovani e amanti del lusso, gli shopper cinesi premiano Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Giovane, amante del lusso e pronto a spendere. E' l'identikit del viaggiatore cinese che torna in Italia e rilancia gli acquisti. Il 2023 si e' chiuso positivamente per le vendite Tax Free, secondo i dati di Global Blue relativi al quarto trimestre dell'anno. A crescere e' proprio la quota degli acquisiti di viaggiatori cinesi: con l'11%, la seconda nazionalita' dopo gli americani (21%) e prima degli arabi (10%). Nel periodo e' stato registrato un recovery della spesa del 122% rispetto al 2019, complice anche l'apporto della Golden Week di ottobre: un tasso del 49% per la sola nazionalita' cinese, che ha speso in media 1.565 euro (+24%).

Per il 68% dei cinesi il Tax Free Shopping e' tra le ragioni principali di viaggio e acquisto fuori dai confini del proprio Paese.

Secondo i dati di Global Blue lo shopper cinese e' giovane: il 69% della spesa e' effettuata da Millennials e Gen Z, con un forte incremento di quest'ultima che passa dal 6% del 2019 al 15% di oggi. L'abbigliamento rappresenta la categoria merceologica preferita con il 38% della spesa totale, seguita da pelli e borse (36%), e da orologi e gioielli (16%). Il turista cinese spende soprattutto per i prodotti del lusso, che registrano un incremento del +42% nello scontrino medio, passato da 1.943 a 2.751 euro.

