Moda: giovani e amanti del lusso, gli shopper cinesi premiano Milano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Tra le citta' italiane dove fare shopping vince Milano, con il 44% della spesa tax free cinese; si ferma al 22% lo shopping a Roma, il 9% a Firenze e il 6% a Venezia, che e' la citta' che tuttavia registra lo scontrino medio piu' elevato (2.044 euro).

Ulteriori dettagli emergono dai risultati di oltre 400 interviste condotte nelle VIP Lounge Global Blue di Firenze, Milano e Roma. Il 56% degli shopper cinesi dichiara di visitare due o tre citta' durante la propria permanenza in Italia e per il 41% il nostro Paese e' meta esclusiva del viaggio. A livello di shopping, il 48% dei cinesi si aspetta un'adeguata attenzione alla cultura e alla padronanza della lingua cinese da parte degli staff di boutique, mentre il 47% ricerca una store experience speciale ed esclusiva. Un trend che cambia in base all'eta' dei rispondenti: piu' si e' giovani e piu' si ricerca l'esperienza (57% tra gli under 29), piu' si e' adulti e piu' si guarda al fattore culturale (58% tra gli over 61).

