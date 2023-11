Moda: Deloitte, +10,2% volumi export orologi svizzeri primi 8 mesi -2

Vendite offline rimarranno canale principale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 nov - Nonostante il boom del commercio elettronico, il 62% dei marchi di orologi svizzeri prevede che le vendite in negozio domineranno nei prossimi cinque anni e pianifica di ampliare le proprie attivita' di vendita al dettaglio. Tra le ragioni che inducono i consumatori ad acquistare in negozio ci sono il desiderio di provare i modelli (52%) e il contatto faccia a faccia (43%). In particolare, l'elemento relazionale e' rileva Svizzera (51%), Francia (49%), Italia e Germania (entrambe 48%). Anche in un mondo digitalizzato, 9 dirigenti su 10 tra quelli intervistati da Deloitte considerano le fiere cruciali per ampliare la propria base di clienti. Anche la sostenibilita' e' un tema importante per il futuro del settore e dovra' essere integrato nelle strategie aziendali.

Per i marchi ad avere un ruolo importante nei prossimi cinque anni saranno l'oro etico certificato (86%), i materiali riciclati (76%) e le alternative alla pelle (74%). Il 34% dei consumatori che ha partecipato alla ricerca - soprattutto quelli appartenenti alle generazioni piu' giovani - ha dichiarato che sceglierebbe un orologio prodotto da un marchio attento all'impatto ecologico della sua filiera, mentre solo il 25% preferirebbe un marchio che si concentra sulla sua immagine.

Com - Cog

(RADIOCOR) 05-11-23 12:29:11 (0182) 5 NNNN