Moda: confermato regolare svolgimento sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani

Il 24/09 iniziera' anche la mostra alla Pinacoteca di Brera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - 'Il gruppo Armani conferma il regolare svolgimento delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani che porteranno in passerella le ultime collezioni disegnate dallo stilista'. Cosi' una nota del gruppo di moda, il cui fondatore, Giorgio Armani, e' scomparso nei giorni scorsi. Il comunicato precisa anche che 'resta inoltre invariata l'apertura al pubblico, prevista per mercoledi' 24 settembre, della mostra presso la Pinacoteca di Brera'. Nella nota e' inoltre sottolineato che 'il regolare svolgimento delle sfilate e l'apertura della mostra, alla cui realizzazione Giorgio Armani ha lavorato fino alla fine, testimoniano la volonta' dell'azienda di proseguire nel segno dell'impegno, del rispetto e dell'attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il signor Armani e che lui stesso ha trasmesso a tutti i suoi collaboratori nel corso degli anni'.

