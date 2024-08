Moda: Confcommercio, -8,1% vendite luglio, 3 proposte a Urso per rilancio

Domani al Mimit tavolo di settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - Le vendite di prodotti di moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa e articoli sportivi) hanno registrato un calo medio del 4,6% nel I semestre 2024 e neppure i saldi di luglio sono riusciti a invertire il trend dei consumi, con una perdita media in valore dell'8,1% sullo stesso periodo di luglio del 2023. E' quanto indica Federazione Moda Italia-Confcommercio, in base al monitoraggio sulle imprese associate, secondo le quali il 60% ha riportato vendite in calo, mentre il 15% ha registrato una crescita e il 25% una stabilita'. In questo quadro e dopo che nel 2023 sono spariti 5.080 negozi di moda, che hanno lasciato quasi 10.000 persone in cerca di nuova occupazione, il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, 'e' fondamentale che il Governo intervenga per sostenere la riqualificazione urbana attraverso il miglior utilizzo dei fondi del Pnrr. Per quanto riguarda il settore moda, occorre una tutela dei negozi fisici dai colossi del web attraverso il rispetto del principio dello "stesso mercato stesse regole" e un'azione diretta al rilancio dei consumi interni attraverso alcuni innovativi provvedimenti che segnaleremo al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso' che per domani ha convocato un tavolo di settore. In particolare le proposte sono: 'L'introduzione di una detrazione d'imposta sulla dichiarazione dei redditi dei contribuenti per l'acquisto di prodotti di moda sostenibili effettuato nei negozi fisici; l'applicazione di un'aliquota Iva agevolata sui prodotti di moda; un credito d'imposta del 30% sulle locazioni commerciali o una cedolare secca sugli affitti commerciali condizionati all'obbligo di una congrua riduzione dei canoni di affitto a seguito di specifico accordo tra locatore e conduttore'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 05-08-24 11:32:42 (0335) 5 NNNN