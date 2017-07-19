Moda: Carron (Confindustria VenEst), serve piano al 2035

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 23 ott - "Serve una norma anti-penetrazione dei pacchi e serve definire quel Piano strategico nazionale della Moda al 2035 chiesto a gran voce dalla Federazione e che ha il pieno sostegno di produttori e brand del nostro territorio".

A Dirlo, a margine della quarta edizione del Venice Sustanaible Fashion Forum attualmente in corso presso la Fondazione Cini di Venezia, La presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron.

"Dazi USA, barriere commerciali e conflitti internazionali, cambiamenti normativi e dei consumi, alimentano un clima di incertezza che frena produzione, export e investimenti. Il sistema moda italiano e' sotto un attacco che colpisce duro anche il Veneto. Nei primi sei mesi 2025 l'export del settore e' calato del -4,5%, a fronte di un aumento dell'import del +4,3%, con la Cina che ha registrato +9% con le migliaia di pacchi sotto i 150 euro che arrivano ogni giorno nelle nostre case, senza pagare dazi e senza controlli doganali. E' un inaccettabile dumping sociale ed economico. Malgrado l'incertezza, le nostre imprese continuano a investire in innovazione e sostenibilita': un percorso che, tuttavia, resta in salita, e che richiedera' investimenti aggiuntivi difficili da sostenere, specie per le PMI, per le limitazioni dovute a dimensione e bassa capitalizzazione. Oggi piu' che mai, e' fondamentale che le istituzioni e il sistema finanziario accompagnino questi sforzi con politiche attive e tempestive, e un quadro regolatorio che dia certezze".

